Соглашение о ЗСТ в СНГ приблизило Украину к вступлению в Таможенный союз — Тигипко

Подписание Украиной соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ значительно приблизило Украину к вступлению в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказал вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО.

«Если мы говорим о зоне свободной торговли (в рамках СНГ - УНИАН), то это намного приближает нас (к ТС — УНИАН)», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, ратификация соглашения будет положительным шагом для Украины. «Мы получим зону свободной торговли в рамках стран СНГ с небольшим количеством исключений, к сожалению, которые еще все равно остались», - подчеркнул он.

Также вице-премьер отметил, что переговоры с ЕС проходят нормально, Украина подготовила необходимые изменения своего законодательства и к концу года будет готова подписать соглашение об ассоциации. «Но есть там проблема. В этом соглашении нет четких заявлений со стороны ЕС о том, что Украина будет членом ЕС. Это вызывает у нас тревогу, потому что, сделав шаг, мы не видим конечного пути», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было заявлено о создании зоны свободной торговки в рамках Содружества.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизстан. Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

20 октября Украина и Европейский Союз согласовали основные параметры торговой части Соглашения об ассоциации. По словам комиссара ЕС по вопросам торговли Карела Де ГУХТА, это позволит завершить технические переговоры по соглашению об ассоциации, включая зону свободной торговки, до конца года.