Госфининспекция обеспечила возврат 7,8 млрд. грн. государственных средств

С начала года органы государственной контрольно-ревизионной службы (ГКРС) (на сегодня реорганизована в Государственную финансовую инспекцию) обеспечили возмещение и возврат незаконно использованных и недополученных государственных средств на общую сумму более 7,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Госфиниспекции.

Согласно сообщению, основную часть этой суммы составляет возмещение убытков, полученных в результате нарушений законодательства, выявленных в предыдущие годы (6,7 млрд. грн).

По словам председателя Госфининспекции Петра АНДРЕЕВА, сумма возмещенных за отчетный период убытков более чем в четыре раза превышает общую сумму возмещений за весь прошлый год.

Среди примеров крупнейших устраненных нарушений - нарушения в ПАО «Родовид банк» (на 3,5 млрд. грн.); в АБ «Укргазбанк» (почти на 364 млн. грн.); нарушения, допущенные при использовании бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнения в июле 2008 года в Западной Украине (на 410 млн. грн.).

По результатам проведенных контрольных мероприятий органы ГКРС применили финансовые санкции к нарушителям финансово-бюджетной дисциплины: в 1393 случаях приостановлены бюджетные ассигнования, в 4951 - остановлены операции с бюджетными средствами, 1327 распорядителям уменьшены бюджетные назначения/ассигнования на общую сумму свыше 59,8 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2010 году в результате работы ГКРС было возмещено около 1,8 млрд. грн. потерь государственных ресурсов.