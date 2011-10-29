Пятницкий: ЗСТ с ЕС закроет вопрос вхождения Украины в какой-либо другой союз

Уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ считает, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом закроет вопрос вхождения Украины в какой-либо другой союз

Об этом он сказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина».

"Представим, что мы уже пять лет все это имплементируем. Я думаю, что в этом случае вопрос о вхождении в какой-то другой союз уже не будет даже подниматься, поскольку процесс станет необратимым. Потому что мы перейдем на совершенно другие правила, потратив на их адаптацию время и серьезные ресурсы. Поэтому очень хочется, чтобы это соглашение состоялось", - заявил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что соглашение о ЗСТ с Евросоюзом, учитывая глубину и масштабность документа, фактически будет носить интеграционный характер.

"В экономике оно, действительно, абсолютно интеграционное. Настолько, насколько мы сможем адаптироваться к системе правил Евросоюза. Чем глубже мы адаптируемся, тем более интеграционным оно будет", - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

"Когда же мы говорим о нашем соглашении о свободной торговле с ЕС, то там есть разделы, которые в документе СНГ вообще не предусмотрены, например, "Устойчивое развитие". Это и социальные вопросы, и адаптация экологических стандартов, на что в соглашениях о свободной торговле старого типа никто никогда не обращал внимания. Современные же соглашения без этого невозможны, так как торговля и производство влияют на окружающую среду", - сообщил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Сравнивая соглашение о свободной торговле с ЕС и СНГ, В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что первое является «цивилизационным», а второе «рамочным».

«Хочется верить, что в соглашение СНГ, если, конечно, оно заработает, мы будем привносить европейскую философию", - подчеркнул он.