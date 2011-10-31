Госказна ФРГ из-за технической ошибки «обогатилась» на 55 миллиардов евро

Государственная казна ФРГ стала богаче на 55,5 миллиарда евро из-за бухгалтерской ошибки, которой допустили раньше. Об этом сообщило министерство финансов ФРГ, которое признало, что долг страны в действительности является меньше почти на 3 процента ВВП.

Как передает Немецкая волна, ошибка в 55,5 миллиарда возникла во время перевода денег так называемому «плохому банку» FMS Wertmanagement в процессе огосударствления обанкротившегося банка Hypo Real Estate.

Таким образом, общий объем немецкого государственного долга уменьшается с 83,7% до 81,1% от ВВП страны, подытоживает министерство финансов Германии.

Однако даже такой уменьшенный показатель является великоватым. В соответствии с маастрихтским договором, максимально разрешенный уровень долга для страны – 60 процентов в соотношении к ВВП.

«Невзирая на причины этой коррекции, которые еще нужно выяснять, немецкое правительство приветствует любое сокращение государственного долга», - идет речь в заявлении финансового ведомства.

Для сравнения: сумма, которой немецкая казна недосчиталась в результате ошибки, является почти в два раза большей, чем объем совокупного нового долга Германии за этот год. в 2010 году было ошибочно переведено 24,5 миллиардов евро, в 2011 – 31 миллиард, сообщают в минфине.

Оппозиция требует от министра финансов быстрейшего выяснения обстоятельств этой беспрецедентной ошибки.

«Это не та сумма, которую швабская домохозяйка кладет в коробку от печенья и забывает», - отметил представитель фракции СДПН Томас ОППЕРМАНН, отметив, что не заметить 55 с половиной миллиардов – абсолютно безответственно.