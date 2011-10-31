Курс пары евро/доллар на текущей неделе будет в пределах 1.3900–1.4300 - эксперт

При отсутствии негативных новостей курс валютной пары евро/доллар на текущей неделе (31 октября-4 ноября т.г.) может находиться в пределах 1.3900–1.4300, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, колебания фунта будут ограничены рамками 1.5800-1.6200. Стоимость иены будет зависеть в том числе и от того, решится ли Банк Японии на интервенцию – этот шаг будет наиболее вероятен при приближении пары к отметке 75.00.

Новостной фон предстоящей недели будет достаточно насыщен. Из европейских стоит выделить уровень безработицы в еврозоне и Германии, изменение объема ВВП Великобритании, а также решение ЕЦБ по процентной ставке. Особое внимание будет уделено пресс-конференции главы ЕЦБ. Между тем, внимание инвесторов также будет направлено на то, какие договоренности будут достигнуты между властями Евросоюза и Китая по поводу увеличения Европейского стабилизационного фонда (EFSF). В США в начале недели опубликуют производственный индекс ISM и индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго, а к концу недели рынок ожидает пакет наиболее сильных новостей: данные по изменению числа занятых от ADP, публикация решения FOMC по базовой процентной ставке и данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, отмечают в FOREX CLUB в Украине.