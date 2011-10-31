S&P, Moody's и Fitch подтвердили высший рейтинг Еврофонда стабильности

Три ведущих американских рейтинговых агентства – Standard & Poor`s, Moody`s и Fitch – подтвердили высший рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) на уровне AAA, сообщает Deutsche Welle.

Как говорится в заявлениях агентств, принимая это решение, они учли тот факт, что 18 октября вступила в силу договоренность об увеличении объема EFSF до ?440 млрд под гарантии на сумму ?780 млрд. Ранее на этой неделе страны зоны евро в ходе экстренного саммита в Брюсселе договорились де-факто довести объем EFSF до ?1 трлн.

Также в субботу глава Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клаус Реглинг, находящийся в Пекине с целью убедить Китай инвестировать в стабфонд, заявил, что EFSF может выпускать долговые облигации в любой валюте и даже в юанях.

Реглинг отметил, что Китай уже покупал облигации EFSF, но отказался уточнить, в каком объеме. Глава стабфонда призвал не ждать каких-либо конкретных результатов от его визита, подчеркнув, что речь в данном случае идет лишь о «консультациях на ранней стадии», передает «Газета.Ru».