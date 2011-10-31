Доллар растет на фоне валютной интервенции Японии

На мировых торгах в понедельник, 31 октября, курс доллара растет по отношению к иене после того, как Япония провела интервенцию на валютном рынке, чтобы сбить курс нацвалюты.

Так, курс американской валюты к японской иене уже поднялся до 79,31 иены за доллар с 75,83 иены за доллар в пятницу. При этом в понедельник ранее в ходе торгов доллар достигал рекордно низкой отметки на рынках Тихоокеанского региона - 75,32 иены, опустившись ниже уровня послевоенной Японии.

Евро подешевел к доллару до 1,3996 доллара за евро с 1,4150 доллара за евро на закрытии торгов в пятницу. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 1,53% - до 76,24 пункта, передает Bloomberg.

Правительство и Центробанк Японии в понедельник провели интервенцию на валютном рынке, чтобы сбить рекордно высокий курс иены по отношению к доллару. При этом конкретные объемы вливаний не называются.

Два предыдущих валютных вливания Япония провела в марте, после стихийного бедствия 11 марта, и в августе текущего года. Мартовская интервенция была проведена совместно с банками западных стран. В августе Япония провела интервенцию самостоятельно, влив в рынок 4 триллионов иен (около 52 миллиардов долларов).