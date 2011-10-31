Россия рассчитывает 15 декабря завершить процесс вступления в ВТО

Москва. Россия рассчитывает завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию 15 декабря на министерской встрече организации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ.

«Рабочая группа, если мы завершим все необходимые процедуры, состоится уже 11 ноября, и если решение рабочей группы будет положительным, то 15 декабря на министерской встрече может завершиться процесс вступления России в ВТО, еще после этого понадобится ратификация», - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

Он напомнил, что вчера на встрече Президент Швейцарии Мишлин КАЛЬМИ-РЕ и Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудили все разногласия России и Грузии.

По его словам, сейчас Президент Швейцарии находится в Тбилиси, где обсудит этот вопрос с руководством Грузии.

«Надеемся услышать результаты этих консультаций в самое ближайшее время… Если не будет никаких серьезных изменений в позициях, думаю, есть серьезные шансы завершить этот процесс в самое ближайшее время», - сказал он.

При этом помощник Президента РФ подчеркнул, что вопрос об установлении грузинского таможенного контроля на границах России с Абхазией и Южной Осетией как условие вступления России в ВТО не рассматривается. По его словам, речь идет о внешнем мониторинге.

«В проектных документах, которые рассматривались на встрече Президентов Швейцарии и России не было ни одного упоминания таможенного контроля на границах (Южной Осетии, Абхазии)», - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

Он подчеркнул, что Россия согласовывает все позиции по ВТО с партнерами по Таможенному союзу. По словам А.ДВОРКОВИЧА, Россия рассчитывает, что они также в скором времени присоединятся к ВТО, причем синхронного принятия в один день не требуется.

«У Казахстана процесс идет чуть быстрее, у Белоруссии чуть медленнее», - отметил он.

*** Россия пытается стать членом ВТО с 1993 года. В конце апреля 2008 года Грузия вышла из переговорного процесса по вступлению России в ВТО, протестуя против распоряжения Президента России о снятии экономических санкций в отношении Абхазии и Южной Осетии. После августовской войны 2008 года и признания Россией в одностороннем порядке независимости Абхазии и Южной Осетии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Переговоры по ВТО между Грузией и Россией были возобновлены в марте этого года при посредничестве Швейцарии.

ВТО - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Украина является членом ВТО с мая 2008 года.