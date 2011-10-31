В Беларуси отрицательное сальдо внешней торговли товарами снизилось на 32%

Минск. В Беларуси за 9 месяцев текущего года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4040,3 млн. долл., что на 31,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5927,9 млн. долл.).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

При этом в сентябре зафиксировано отрицательное сальдо в размере 115,8 млн. долл. против положительного в 393,3 млн. долл. в августе и 149,5 млн. долл. в июле.

Общий объем внешней торговли товарами за 9 месяцев 2011 года составил 63 млрд. 168,1 млн. долл., увеличившись на 53,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт товаров вырос на 68% и составил 29 млрд. 563,9 млн. долл., импорт увеличился на 42,8% до 33 млрд. 604,2 млн. долл.

Из общего объема экспорта поставки в страны СНГ составили 14 млрд. 536,2 млн. долл., увеличившись на 49,4% по сравнению с январем-сентябрем 2010 года. Экспорт в страны вне СНГ увеличился в 1,9 раза до 15027,7 млн. долл.

В общем объеме импорта поставки из стран СНГ составили 20 млрд. 143,3 млн. долл., увеличившись на 43,5%. Из стран вне СНГ Беларусь увеличила импорт на 41,8% до 13 млрд. 460,9 млн. долл.

Отрицательное сальдо в торговле Беларуси со странами СНГ составило 5 млрд. 607,1 млн. долл. (против 4 млрд. 309,2 млн. долл. в январе-сентябре 2010 года). В торговле со странами вне СНГ сформировалось положительное сальдо в размере 1 млрд. 566,8 млн. долл. (против 1 млрд. 618,7 млн. долл. отрицательного в январе-сентябре прошлого года).