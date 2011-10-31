Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0040-8,0090 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0040/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2653/0,2658, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2215/11,2305.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4024/1,4026 (пятница — 1,4159/1,4161).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.