В Тернопольской области налогоплательщикам возмещено 67,8 млн. грн. НДС

В Тернопольской области за январь-сентябрь 2011 года налогоплательщикам возмещено 67,8 млн. грн. НДС, что составляет 66% от заявленного.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной Государственной налоговой службы, из них 28,3 млн. грн. возмещено денежными средствами на счета в банках, 39,5 млн. грн. – в счет погашения платежей по НДС.

В целом же, согласно налоговой отчетности по НДС, поданной в налоговые органы области в январе-сентябре 2011 года, субъекты хозяйственной деятельности Тернопольщины заявили бюджетное возмещение НДС на сумму 102,8 млн. грн.

По результатам проведенных проверок работниками налоговых инспекций предотвращено бюджетное возмещение НДС на сумму 19,7 млн. грн., в том числе 6,1 млн. грн. по декларациям с заявлением к возмещению на расчетный счет и 13,7 млн. грн. по декларациям с заявленными суммами в счет будущих платежей.

Право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость в этом году получило одно из обществ Тернопольщины, которому по декларациям за апрель-август 2011 года возмещено 179,2 тыс. грн.