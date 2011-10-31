Украина исключена из "контрольного списка" FATF

Украина 27 октября исключена из "контрольного списка" FATF.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге.

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года FATF заявил, что в Украине остаются некоторые стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

«FATF определила, что некоторые из стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма остаются не устраненными. Украина должна продолжить работу по имплементации плана мероприятий для устранения этих недостатков, в том числе: 1) полностью устранить недостатки относительно криминализации отмывания средств и финансирования терроризма (рекомендация 1 и специальная рекомендация 2); 2) разработать и внедрить законодательную базу относительно идентификации и замораживания террористических активов (специальная рекомендация III)», – говорится в заявлении FATF «Повышение уровня выполнения международных стандартов по борьбе с отмывание средств и финансированием терроризма: постоянный процесс усовершенствования» от 25 июня 2010 года.

FATF отмечает, что в феврале 2010 года Украина сделала политическое заявление на высоком уровне относительно сотрудничества с FATF и MONEYVAL для устранения стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. «С того времени Украина продемонстрировала свой прогресс относительно улучшения режима борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, включая принятие нового закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма», – отмечается в документе.

Справка УНИАН. FATF - Международная организация по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.

В Государственном комитете финансового мониторинга еще в 2010г. отмечали, что FATF разделяет мировые национальные системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 4 условные группы. В частности, І группа – страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF, и до 2007 года Украина еще находилась в этой категории. Во ІІ группу входят страны, где существуют недостатки законодательного поля (Украина, Антигуа, Барбуда, Азербайджан, Боливия, Греция, Индонезия, Кения, Марокко, Мъянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Катар, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Таиланд, Турция, Йемен.) В Госфинмониторинга отмечают, что за последние 2 года Украина переместилась из І группы во II, и сейчас является страной с недостатками в национальной системе борьбы с отмыванием грязных средств.

В ІІІ группу входят – страны, имеющие стратегические недостатки национальной системы борьбы с грязными средствами. В частности, это Ангола, Народная Демократическая Республика Корея, Эквадор, Эфиопия, Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи, а в ІV группу – страны, которые находятся под особым режимом санкций (Иран).