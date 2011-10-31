Столичные предприятия сферы торговли увеличили уплату налогов на 2,5 млрд. грн.

Столичные предприятия сферы оптовой и розничной торговли в январе-сентябре 2011 года увеличили уплату налогов в государственный бюджет почти на 2,5 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 8,4 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев, такие данные озвучила председатель комиссии по проведению реорганизации столичной налоговой службы Ирина НОСАЧЕВА.

Наибольший рост платежей наблюдается от предприятий розничной торговли бытовыми товарами. Кроме того, рост поступлений наблюдался в энергетической отрасли, где предприятиями уплачено 3,6 млрд. грн., что на 42,3% больше, чем в январе-сентябре 2010 года. Среди лидеров также строительство и транспорт.

В целом столичные налогоплательщики в январе-сентябре т.г. перечислили в госбюджет 49,84 млрд. грн., что на 17,4 млрд. грн. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.