ГНСУ в июне 2012 года введет систему «Налоговый блок» для предпринимателей

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в июне следующего года планирует ввести электронную систему «Налоговый блок» для упрощения работы с предпринимателями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

"Внедрение системы «Налоговый блок» планируется уже в июне 2012 года. Эта система - очередной шаг преобразования налоговой службы из фискального органа в сервисную службу, которая ориентирована на налогоплательщика. Убежден, что это нововведение станет для каждого предпринимателя эффективным инструментом ведения собственного, а главное успешного бизнеса", - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, новая система будет состоять из четырех сегментов операционной деятельности налоговой службы: регистрации налогоплательщиков, обработки налоговой отчетности и платежей, учета платежей и налогового аудита в виде модернизированных процедур (форм).

Так, электронная подсистема "Регистрация налогоплательщиков" должна упростить процедуру регистрации налогоплательщиков на базе электронного обмена информацией с другими органами государственной исполнительной власти. Эта подсистема позволит унифицировать данные как об субъектах налогообложения (налогоплательщиков), так и объектах налогообложения.

Подсистема "Обработка налоговой отчетности и платежей" (при использовании технологии сканирования) должна обеспечить оперативность и точность ввода и обработки данных налоговой отчетности в режиме реального времени. Эта подсистема сделает невозможным допущение ошибок налогоплательщиком. Кроме того, плательщик сможет просматривать информацию о состоянии его расчетов с бюджетом и осуществлять уплату налогов и сборов. Кроме того, этот сервис позволит отправлять в ГНСУ жалобы, письма, заявления (на регистрацию плательщиком отдельных видов налогов, на получение справок, оригиналов документов и т.д.).

Что касается подсистемы учета платежей, то налоговая служба планирует внедрить систему уплаты налогов - единого счета. Так, все свои денежные обязательства плательщики будут платить на один счет. Это позволит налогоплательщику одним платежным поручением уплатить денежные обязательства по всем налогам и сборам, которые обязательны к уплате, и стопроцентно сделают невозможным ошибки при перечислении средств.

Четвертая подсистема, "Налоговый аудит", даст возможность налоговикам выявлять тех, кто минимизирует свои налоговые обязательства. В частности, для функционирования данной подсистемы была разработана рискоориентированная система администрирования налогов. Предполагается невмешательство налоговой службы в предпринимательскую деятельность добросовестных налогоплательщиков. Они будут избавлены от выездных проверок.