Украина исключена из "контрольного списка" FATF - Акимова

Украина 27 октября исключена из "контрольного списка" FATF.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге.

«27 числа (октября – УНИАН) на пленарном заседании FATF было принято решение об остановке мониторинга Украины и исключении ее из списка», - сказала И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что такой шаг со стороны FATF подтверждает, что Украина не несет никаких рисков для мировой финансовой системы.

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года FATF заявил, что в Украине остаются некоторые стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

«FATF определила, что некоторые из стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма остаются не устраненными. Украина должна продолжить работу по имплементации плана мероприятий для устранения этих недостатков, в том числе: 1) полностью устранить недостатки относительно криминализации отмывания средств и финансирования терроризма (рекомендация 1 и специальная рекомендация 2); 2) разработать и внедрить законодательную базу относительно идентификации и замораживания террористических активов (специальная рекомендация III)», – говорится в заявлении FATF «Повышение уровня выполнения международных стандартов по борьбе с отмывание средств и финансированием терроризма: постоянный процесс усовершенствования» от 25 июня 2010 года.

FATF отмечает, что в феврале 2010 года Украина сделала политическое заявление на высоком уровне относительно сотрудничества с FATF и MONEYVAL для устранения стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. «С того времени Украина продемонстрировала свой прогресс относительно улучшения режима борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, включая принятие нового закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма», – отмечается в документе.

Справка УНИАН. FATF - Международная организация по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.