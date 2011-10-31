В налоговой Днепропетровской области планируется сократить почти 12% сотрудников

В ходе реорганизации Государственной налоговой службы Украины Днепропетровской области планируется сократить почти 12% сотрудников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время представления председателя комиссии по проведению реорганизации ГНСУ в Днепропетровской области Вадима КУСЛИЯ сообщил заместитель председателя ГНСУ Украины Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, после реформирования число налоговых инспекций в регионе сократится с 28 до 20, а количество сотрудников - с 4644 до 4100.

Днепропетровский областной аппарат ГНСУ будет уменьшен на 20%, районное и городские подразделения налоговой – на 10%.

«Главной задачей реорганизации является повышение качества обслуживания налогоплательщиков. Территориальные подразделения, которые непосредственно работают с плательщиками, будут сокращены минимально», - сказал А. КЛИМЕНКО.

37-летний В. КУСЛИЙ ранее занимал должность главы Житомирской государственной налоговой администрации.

С апреля 2010 г. ГНСУ в Днепропетровской области возглавлял 45-летний Сергей ШИНКАРЕНКО, который 26 октября т.г. приступил к обязанностям председателя комиссии по проведению реорганизации ГНСУ в Житомирской области.