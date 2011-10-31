В столице открыли Единый разрешительный центр

В Дарницком районе столицы, на Днепровской набережной, 19-б, торжественно открыли Единый разрешительный центр.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии приняли участие председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, профильный заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО и предприниматели.

Открытие центра началось с перерезания символической красной ленты и экскурсии по центру.

После осмотра центра А.ПОПОВ выразил убеждение, что теперь в городе практически решена очень важная проблема дерегулирования административных услуг и разрешительной системы.

“На практике с завтрашнего дня киевляне – те, кто занимается бизнесом, или хотят начать заниматься бизнесом, - смогут убедиться, что этот проект именно для них, что он удобный и дает возможность без препятствий развивать бизнес у нас - в столице Украины”, - сказал председатель КГГА.

Говоря о том, почему Единый разрешительный центр не открыли раньше, А.ПОПОВ объяснил, что велись дискуссии относительно места его размещения.

“Те объекты, которые мы находили, они по различным причинам не удовлетворили проект в целом. Сегодня мы открываем разрешительный центр, имея возможность разместить здесь все структуры и внедрить современные информационные технологии. В других вариантах это сделать было невозможно. Поэтому из-за таких организационных моментов, связанных с недвижимостью, мы немного опоздали с реализацией этого проекта”, - объяснил А.ПОПОВ.

Он считает, что центр удобно расположен, потому что рядом есть станция метрополитена и остановки другого общественного транспорта.

“И, с другой стороны, мы должны максимум из центра города забирать разные услуги, которые предоставляют и чиновники, и местная власть, и переводить их в районы, чтобы меньше людей на авто приезжало в центр. Это стратегический такой вопрос, потому что нам центр нужно освободить от напряжения с точки зрения автомобильного транспорта на улицах”, - добавил А.ПОПОВ.

Для тех, кто будет приезжать в центр на собственных автомобилях, будет открыта парковочная площадка на 50 мест, а также подземный паркинг, построенный для жильцов жилых домов микрорайона.

На реализацию проекта потрачено около 4 млн. грн.