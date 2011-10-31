Инфляция в еврозоне в октябре составит 3%

Брюссель. По предварительным данным, в октябре 2011 года годовая инфляция (октябрь к октябрю) в зоне евро составит 3,0%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В сентябре 2010 года годовая инфляция составляла в еврозоне 3,0%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 3,3%.

В зону евро с января 2011 года входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.