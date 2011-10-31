Межбанк: закрытие торгов - 8,0030/8,0080 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0040/8,0090, к 12:00 цены понизились 8,0035/8,0065. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0030/8,0080 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2653/58, к 12:00 цены повысились 0,2655/59. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2656/60. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0900 (+0,2250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3970/1,4170. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2215/11,2305, к 12:00 цены ушли вниз 11,2015/11,2095. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 11,1895/11,2005.