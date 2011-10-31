Законопроект о декриминализации практически готов к рассмотрению в ВР - Ефремов

Законопроект о декриминализации экономических преступлений практически готов к рассмотрению в Верховной Раде.

Об этом сказал председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сегодня в ходе брифинга после окончания Согласительного совета парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

В частности, по его словам, законопроект о либерализации Уголовного кодекса практически готов к рассмотрению в ВР. «Этот документ касается вопросов либерализации в отношении экономических преступлений, которые совершаются в бизнесе. Президент подал именно такой закон. И чем раньше мы его примем, тем благоприятнее будет бизнес-климат в стране», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

«То есть гражданин, который нарушил какие-то экономические законы, по решению суда может компенсировать нанесенный государству ущерб и продолжать работать, но уже в рамках законодательства, принося государству пользу, а не подвергаться уголовному преследованию, результатом чего может стать его содержание за счет средств налогоплательщиков», – отметил депутат.

Вместе с тем, как заявил А.ЕФРЕМОВ, «нас сдерживает, к сожалению, политизация данного вопроса». По его словам, речь идет о попытке внести в список «экономических» преступлений статью Уголовного кодекса, по которой была осуждена экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я говорил со многими гражданами, которые высказывают непонимание ситуации, когда существующее законодательство меняется только для того, чтобы оправдать бывшего высокопоставленного чиновника, который преступил закон», – заявил А.ЕФРЕМОВ. «И люди говорят, что если закон менять под одного человека, тогда правового государства у нас нет. Очень тяжело что-то возразить, когда вопрос ставится таким образом», – добавил он.

«Поэтому я глубоко убежден, что мы не можем менять законы, особенно – УК, под одного человека», – сказал А.ЕФРЕМОВ.