Россия готова предоставить Евросоюзу финансовую помощь в размере до 10 млрд. долл.

16:45, 31 октября 2011
Финансы
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Москва. Россия готова предоставить Евросоюзу финансовую помощь в размере до 10 млрд. долл. через Международный валютный фонд.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Речь идет о нашей доле в пакете МВФ… Нужно очень хорошо понимать, что заявленные цифры являются ориентировочными», - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

Он отметил, что механизм МВФ для помощи еврозоне уже существует и Россия подтверждает свои обязательства.

А.ДВОРКОВИЧ подчеркнул, что РФ заинтересована в европейской стабильности.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли оказываться со стороны РФ помощь в проведении антикризисных мер на двухсторонней основе, А.ДВОРКОВИЧ сообщил, что формально никаких запросов от Евросоюза еще не было.

«Если наши европейские партнеры обратятся с таким запросом, мы этого не исключаем, тогда наши компетентные органы - Минфин, Центробанк, правительство, а им потребуется одобрение Президента, - будут серьезно рассматривать такой запрос», - сказал он.

По его словам, в таком случае России придется фактически создавать новый механизм мониторинга того, как будут расходоваться выделяемые средства, поэтому Москва пока предпочитает вариант поддержки Евросоюза через МВФ, добавил он.

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