Чиновник из Тернопольской ОГА оштрафован за коррупцию на 1,7 тыс. грн.

Начальник Главного управления экономики Тернопольской областной государственной администрации оштрафован за коррупционное деяние на 1,7 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял Тернопольский горрайонный суд 27 октября. Этим решением также предусмотрена конфискация всех доходов, полученных начальником Управления экономики от деятельности в частной фирме.

В областной прокуратуре корреспонденту УНИАН подтвердили, что органами прокуратуры в отношении начальника Управления был составлен протокол о коррупции по ч. 2. ст. 172-4 Кодекса Украины об административном правонарушении. Протокол был составлен в связи с тем, что, работая в должности начальника областного Управления экономики, он в то же время был учредителем ЧП «Консалтинговая научно-производственная компания «Конаслт-инвест» и входил в состав высшего органа управления предприятия.