Малый бизнес может исчезнуть, если президент не ветирует закон об «упрощенке» - Королевская

Если Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не ветирует Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)", то малый бизнес в Украине может прекратить свое существование.

Об этом заявила Народный депутат Украины (фракция БЮТ – «Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, по ее словам, «когда готовится законопроект относительно предпринимательства, нужно в первую очередь советоваться с теми, кого этот закон непосредственно будет касаться. Увы, сегодня этого не происходит. Мнение сотен тысяч предпринимателей - самой активной части населения - проигнорировано горсткой чиновников и провластных депутатов. Принятый закон об упрощенной системе налогообложения направлен на уничтожение малого бизнеса в Украине».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что к ней как к главе Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства постоянно обращаются представители бизнеса, общественные организации предпринимателей с просьбой о защите малого бизнеса в Украине. После принятия 20 октября закона об упрощенной системе налогообложения, по мнению предпринимателей, они буквально вынуждены выходить на акции протеста. И уже 3 ноября состоится первая такая акция, в которой с едиными требованиями примут участие около 250 общественных организаций из всей страны.

«Сегодня предприниматели говорят мне, что у них остается один способ достучаться до власти – выходить со своими требованиями к стенам парламента и Администрации Президента. Если власть не прислушивается к здравому смыслу, то ей придется присушиваться к тысячам протестов. Считаю, что Президент Украины просто обязан ветировать закон Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)", который ставит под угрозу само существование малого бизнеса, а тысячи предпринимателей-упрощенцев и их семьи лишает средств к существованию», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)" Верховная Рада Украины приняла 20 октября 2011 года.

Ранее Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявляла, что упрощенная система налогообложения в новом законе упрощает процедуру репрессий контролирующих и силовых органов по отношению к бизнесу.

Так, по ее словам, в законе закреплено право налоговиков аннулировать свидетельство налогоплательщика по результатам проверок; ставка налогообложения привязана к минимальной зарплате; ликвидируется фиксированный патент, что приведет к тому, что люди вынуждены будут платить налоги вне зависимости от того, получили они доходы от бизнеса или нет. Также закон отменяет мораторий на проверки, которого предприниматели добились после Налогового Майдана. «Как только это случится, орды изголодавшихся силовиков бросятся на рынки обирать предпринимателей», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Кроме того, в законе не учтено требование предпринимателей – отменить запрет физическим лицам-предпринимателям на работу с юридическими лицами, который был введен с января с. г. Налоговым кодексом.