«ПриватБанк» сократил чистую прибыль на 1,3% – до 979,718 млн. грн.

ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократило чистую прибыль на 1,3% – до 979,718 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовий курьер» от 28 октября 2011 года.

Активы банка за указанный период увеличились на 25%, и на 1 октября 2011 года составили 141,363 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 21,4%, до 123,697 млрд. грн., обязательства - на 23%, до 125,075 млрд. грн., уставный капитал - на 53%, до 13,545 млрд. грн., собственный капитал - на 37%, до 162,883 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

По состоянию на 1 октября 2011 года, Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,98%.