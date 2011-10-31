Золото продолжит движение вверх - эксперт

Золото в дальнейшем продолжит движение вверх.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, «хотя в середине октября золото корректировалось на уровень 1620, после неудачной встречи министров финансов еврозоны золото развернулось и начало расти, потому что инвесторы не верят в надежность евро и доллара и в меры, которые принимает Евросоюз и США по спасению экономики».

По информации В.СКИДАНА, аналитики Barclays Capital к концу 2011 года прогнозируют стоимость золота на уровне 1875 долларов за унцию, к концу первого квартала 2012 года - 1930 долларов, к концу второго квартала 2012 года 2075 долларов.

Как считает В.СКИДАН, «такому движению золота будут способствовать продолжение увеличения оборотов долгового кризиса в еврозоне. Также все чаще выходят призывы реструктурировать государственный долг Греции и распределить долг страны между остальными членами Евросоюза».

По мнению эксперта, причиной понижения цены на золото может быть только разрешение экономических проблем в евросоюзе и США. Саммит Евросоюза в Брюсселе 26-27 октября согласовал беспрецедентный пакет помощи Греции. Это 50-процентная реструктуризация госдолга объемом 350 миллиардов евро. Согласован план рекапитализация европейских банков. Банки должны к июню 2012 года довести доли своих первичных капиталов до 9 процентов от уровня своих активов. Европейский стабилизационный фонд будет увеличен до 1 триллиона евро. Ко всему этому, будет создана дополнительная финансовая стабилизационная структура - чтобы можно было привлекать деньги от зарубежных стран и частных кредиторов.

В.СКИДАН сообщил, что стоимость золота увеличилась к концу прошедшей недели на фоне уменьшения курса американской валюты, после того как стали известны решения лидеров ЕС по дальнейшей поддержке Греции, расширению фонда финстабильности и рекапитализации банков. Готовность к риску на рынке золота возросла, что привело к резкому падению курса долара и повышению золота.

Как полагает эксперт, «основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах».