Акционеры банка «Хрещатик» решили увеличить уставный капитал на 13,72%

Сегодня на общем собрании акционеров банка «Хрещатик» было принято решение об увеличении уставного капитала на 13,72%, или почти на 100 млн. грн. - до 828,83 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, увеличение уставного капитала осуществляется за счет дополнительных взносов путем закрытого (частного) размещения выпуска акций. Эмиссию акций банка планируется провести с 29 декабря т. г. по 18 января 2012 г. включительно. Акции будут размещены среди существующих акционеров.

Справка УНИАН. КБ «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2011 г. составили 7,318 млрд. грн., обязательства – 6,736 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,44 млрд. грн., собственный капитал – 581,223 млн. грн.

Размер уставного капитала банка в январе-сентябре 2011 года не изменился и на 1 октября составил 728,861 млн. грн.

Банк «Хрещатик» в январе-сентябре уменьшил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 9 раз - до 0,6 млн. грн.

На 1 октября 2011 года акционерами банка «Хрещатик» являются: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,3522%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,7294%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 24,9796%.