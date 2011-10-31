Эксперт: ставки по депозитам будут расти планомерно

Вероятнее всего, ставки по депозитам будут расти планомерно.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «как демонстрирует сегодняшняя ситуация, тенденция роста процентных ставок продолжится до конца года». Так, за период с 24 по 28 октября на рынке депозитов физических лиц сформировалось прогнозированное увеличение депозитных ставок в национальной валюте в ряде банков. Наиболее «ударными» темпами росли средние ставки по доходным депозитам (без права пополнения и частичного снятия). «Это объясняется тем, что банки на сегодня заинтересованы в стабильном привлечении средств вкладчиков на определенный срок и хотят избежать их непрогнозированного изменения вследствие пополнения или частичного снятия депозитов», - считает эксперт.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, основной рост ставок наблюдается на «короткие» деньги, то есть по краткосрочным вкладам сроком на 1-3 месяца. Это связано, прежде всего, с нехваткой денежных ресурсов в банковской системе Украины.

По информации эксперта, процентные ставки по депозитам в гривне на конец прошлой недели сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 15% годовых (средняя – 7,91%); 3 месяца – от 5,2 до 14% (средняя - 11,0%); 6 месяцев – от 7,5 до 14,7% (средняя – 12,29%); 12 месяцев – от 10,5 до 15,5% (средняя - 13,29%).

Н.СИНЯВСКАЯ также отметила, что по вкладам в долларах США ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1,0 до 5,75% годовых (средняя - 3,45%); 3 месяца – от 1,0 до 7,75% (средняя – 4,90%); 6 месяцев – от 1,0 до 8,25% (средняя - 5,69%); 12 месяцев – от 2,50 до 9% (средняя - 6,33%). По депозитам в евровалюте ставки сложились следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,5% годовых (средняя - 2,32%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя - 3,35%); 6 месяцев – от 0,55 до 7,25% (средняя – 3,89%); 12 месяцев – от 0,8 до 7,75% (средняя - 4,55%).