Ставки по кредитам за последнюю неделю немного выросли - эксперт

За последнюю неделю несколько украинских банков немного подняли ставки по кредитам.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, самые низкие ставки по-прежнему предлагаются по краткосрочным кредитам, а также при авансовых взносах от 50% от стоимости залогового имущества.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, условия автокредитов на данный момент сложились следующие:

- первоначальный взнос в пределах от 0% до 60% от стоимости авто;

- срок кредитования – до 7 лет, чаще банки предлагают максимальный срок 5 лет;

- процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 7% до 22,75% годовых; 3 года – от 14,5% до 17,49% годовых; 5 лет - от 15,5% до 22,75% годовых.

- плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 9,8% до 18,0% годовых;

- разовая комиссия при предоставлении кредита - от 150 грн. до 3% от суммы.

По информации эксперта, кредиты на приобретение недвижимости сегодня предлагаются на таких условиях: от 15% годовых при оформлении краткосрочных кредитов и от 15,5 до 18,5 % на срок до 20 лет. Размер аванса колеблется от 20% от стоимости объекта. Единоразовые комиссии находятся на уровне от 0,99 до 2% от сумы кредита.