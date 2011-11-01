США прекращают финансирование ЮНЕСКО. Всему виной Палестина...
США прекращают финансирование ЮНЕСКО после того, как Палестина стала членом этой организации.
Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Виктория НУЛАНД, передает РИА «Новости».
"США не будут проводить очередной платеж в размере 60 млн. долл. по уплате взносов в адрес ЮНЕСКО... Голосование членов организации по Палестине является преждевременным, оно наносит ущерб нашим общим целям по достижению мира на Ближнем Востоке, мы сожалеем об этом", - сказала В.НУЛАНД на брифинге.
США должны были перечислить ЮНЕСКО 60 млн. долл. до конца ноября.
О возможности прекращения финансирования ранее заявляла госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН.
Бюджет ЮНЕСКО утверждается каждые два года на генеральной конференции, он состоит из взносов государств-членов. Шкала размера взносов составляется по тем же принципам, что и шкала для государств-членов ООН. Бюджет ЮНЕСКО на 2010-2011 годы утвержден в объеме 653 млн. долл. За счет США формируется 22% бюджета организации. Япония вносит 12,5%, Германия - 8,0%, Великобритания - 6,6%, Франция - 6,1%.