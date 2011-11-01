Экс-глава ЦБ Италии осужден за махинации на 3,5 года

Суд в Милане приговорил бывшего главу ЦБ Италии Антонио Фацио к 3,5 годам лишения свободы за махинации при продаже в 2005 году банка Banca Nazionale del Lavoro (BNL), сообщает Reuters.

75-летний Фацио, который возглавлял ЦБ Италии с 1993 по 2005 год, был вынужден покинуть свой пост после того, как стало известно, что он помогал отечественным компаниям в сделках по покупке итальянских банков.

Суд решил, что Фацио должен выплатить ?1,3 млн штрафа за участие в деле о несостоявшейся покупке страховщиком Unipol банка BNL в 2005 году. Сделка не состоялась, а банк BNL в результате купила в 2006 году французская BNP Paribas за ?9 млрд.

По решению суда Unipol должна выплатить штраф в размере ?720 тысяч. Бывший председатель совета директоров Unipol Джованни Консорте получил три года и десять месяцев лишения свободы. Кроме этого, Консорте обязан выплатить ?1,3 млн штрафа. Адвокат Консорте уже заявил о намерении своего подопечного обжаловать приговор.

Суд обязал всех обвиняемых по делу выплатить в сумме ?15 млн.

Ранее, в мае этого года, Фацио был приговорен к 4 годам тюрьмы за участие в другом скандале 2005 года – с банком Banca Antonveneta, который теперь принадлежит банку Monte dei Paschi di Siena.