PayPass - Платежная революция в Украине!

MasterCard, международный лидер в области электронных платежей, ПриватБанк, лидер банковского рынка Украины, совместно с сетью «МегаМаркет», одной из ведущих продуктовых торговых сетей Украины, объявили о запуске уникальной технологии PayPass в Украине, позволяющей проводить бесконтактные электронные платежи в торгово-сервисной сети.

С ноября 2011 года украинцы получат уникальную возможность осуществлять электронные платежи максимально быстро и удобно. Функционируя как обычная платежная карта, бесконтактная карта-стикер PayPass позволяет проводить транзакцию мгновенно: прикладывая карту-стикер к специальному терминалу, картодержателю более не требуется предоставлять карту кассиру для оформления процедуры. Более того, если сумма покупки по карте-стикеру не превышает 100 грн. – оплата осуществляется без необходимости введения пин-кода и подписи на чеке. При этом карта-стикер всегда остается в руках картодержателя, и оплата производится бесконтактно.

Транзакция по технологии PayPass осуществляется с помощью специального терминала – первые такие терминалы в Украине будут установлены в сети гипермаркетов «МегаМаркет». Карта-стикер PayPass оснащена чипом и антенной, которая позволяет чипу через специальный торговый терминал связываться с банком и почти моментально подтверждать транзакцию. ПриватБанк выступил эмитентом первых карт PayPass в Украине, а также эквайером, установив специализированные терминалы PayPass в сети.

Сергей Равняго, Глава представительства MasterCard Europe в Украине: «Сегодня технология PayPass представлена в 37 странах мира, и ее глобальное развитие продолжается. По состоянию на 2-й квартал 2011 г., около 100 миллионов карт и устройств оснащено PayPass по всему миру. Сеть приема PayPass на сегодняшний день охватывает более чем 341 000 точек продаж в таких сегментах, как рестораны быстрого обслуживания, супермаркеты, автозаправочные станции, парковки, автобусы и такси. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с нашими партнерами мы можем уже сегодня представить этот инновационный продукт в Украине – и далее развивать его применение в различных сферах бизнеса и торговли. Уверен, PayPass станет не только удобным инструментом оплаты для украинцев, будучи картой №1 для покупателя благодаря максимальному удобству и надежности, но и даст новый импульс развитию украинского рынка электронных платежей в целом».

Александр Дубилет, Председатель правления ПриватБанка: «Рынок электронных платежей стабильно развивается – об этом свидетельствуют как в целом показатели по рынку, в частности рост количества операций c платежными картами на порядка 20% по результатам 2010 года, так и растущий спрос клиентов на новые уникальные предложения с учетом их реальных потребностей и ожиданий. Именно такой является технология PayPass – это революционный способ бесконтактных платежей, который является для владельцев карточек быстрой и удобной альтернативой наличным деньгам для совершения повседневных покупок. Мы рады быть первыми в этом революционном проекте, еще раз подчеркивая наш статус новатора рынка, сфокусированного на клиентах». Владислав Цымбал, Финансовый директор сети «МегаМаркет»: «Технология PayPass создает ощутимый дополнительный комфорт для покупателей, что является нашим несомненным приоритетом. Бесконтактный способ оплаты помогает совершать покупки быстро и удобно, а с учетом того, что во многих случаях при этом даже не требуется вовлечение обслуживающего персонала – это значительная оптимизация времени как покупателя, так и персонала сети в целом, что означает возможность обслужить большее количество покупателей с гарантировано высоким уровнем сервиса».

С PayPass данные по карте защищены при помощи тех же стандартов шифрования, что и чиповые карты. Кроме того, PayPass имеет встроенные защитные механизмы, которые предотвращают нежелательные покупки: устройство должно быть поднесено очень близко к считывающему аппарату, чтобы тот сработал, и деньги снимаются только за одну покупку, даже если карта была поднесена дважды.

Внедрение технологии PayPass в мире началось в 2004 году, когда бесконтактные платежные терминалы появились в сети Макдоналдс в Канаде, США, Японии и на Филиппинах. Сегодня в Европе наиболее активно эта технология внедряется банками Великобритании, Франции, Польши, России, Германии и Турции.