ПриватБанк до конца года установит более 2 тыс. терминалов для электронных платежей PayPass

Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) намерен до конца текущего года установить более 2 тыс. терминалов в торгово-сервисной сети для проведения бесконтактных электронных платежей с использованием технологии PayPass, сообщил заместитель председателя правления банка Роман Негинский. "Наша стратегия достаточно амбициозная. Мы уже в этом году планируем установить более 2 тыс. терминалов, поддерживающих бесконтактные платежи. Первый этап выпуска предполагает порядка 300 тыс. карт-стикеров PayPass", сказал Р.Негинский на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, с 1 ноября банк первым в Украине начал выпуск карт-стикеров PayPass и установил первые терминалы, поддерживающие бесконтактные платежи, в сети гипермаркетов "МегаМаркет" в Киеве.

Как пояснил банкир, отличие технологии PayPass от традиционной заключается в том, что для оплаты покупок карту не нужно прокатывать через терминал и подписывать чек. Для проведения платежа в размере до 100 грн достаточно поднести карту-стикер PayPass к платежному терминалу, а для более существенных покупок подтвердить оплату пин-кодом. Карта-стикер PayPass оснащена чипом и антенной, которая позволяет чипу через специальный торговый терминал связываться с банком и почти моментально подтверждать транзакцию, добавил он.

Как сообщил на пресс-конференции глава представительства MasterCard Europe в Украине Сергей Равняго, данные на стикере защищены при помощи тех же стандартов шифрования, что и чиповые карты. Кроме того, PayPass имеет встроенные защитные механизмы, которые предотвращают нежелательные покупки: устройство должно быть поднесено очень близко к считывающему аппарату, чтобы тот сработал, и деньги снимаются только за одну покупку, даже если карта была поднесена дважды.

По состоянию на второй квартал 2011 года около 100 млн карт и устройств оснащено PayPass по всему миру. Технология PayPass представлена в 37 странах. Сеть приема PayPass охватывает более чем 341 тыс. точек продаж в таких сегментах, как рестораны быстрого обслуживания, супермаркеты, автозаправочные станции, парковки, автобусы и такси.

Справка:

ПриватБанк основан в 1992 году. Крупнейшими акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 октября 2011 года являлись Игорь Коломойский (33,75%), Геннадий Боголюбов (33,75%) и компания Triantal Investments Ltd. (Кипр) - 24,98%.

