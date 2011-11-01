Государственный долг Беларуси в октябре увеличился на 9,2%

Минск. Государственный долг Беларуси на 1 октября 2011 года составил 83,967 трлн. белорусских рублей, что на 9,2% больше, чем на 1 сентября.

Как предает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.

«Внутренний госдолг достиг 16,939 трлн. белорусских рублей, увеличился на 9,1% за сентябрь. Внешний долг в эквиваленте национальной валюты составил 67,028 трлн. белорусских рублей, увеличился на 9,2% за сентябрь», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Минфина РБ, долг, гарантированный центральным правительством, составил на 1 октября 15,39 трлн. белорусских рублей – рост на 10,5%, в том числе внутренний - 12,119 трлн. белорусских рублей, внешний – 3,271 трлн. белорусских рублей.