Сегодня евро может опуститься до отметки 1,3750 - эксперт

На мировых торгах во вторник, 1 ноября, евро может опуститься еще ниже - уйти к отметке 1,3750 на фоне отсутствия ясности в вопросе финансирования Европейского фонда финансовой стабильности, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в паре с американским долларом иена, скорее всего, продолжит движение в рамках диапазона 78,00-78,50. Однако в случае ухода этой пары ниже отметки 77,50, стоит ожидать очередных интервенций со стороны ЦБ Японии.

Британский фунт и швейцарский франк продолжат дешеветь по отношению к американскому доллару до отметок 1,6000 и 0,8820, соответственно.