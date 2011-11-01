Сегодня евро может опуститься до отметки 1,3750 - эксперт
11:32, 01 ноября 2011Финансы
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На мировых торгах во вторник, 1 ноября, евро может опуститься еще ниже - уйти к отметке 1,3750 на фоне отсутствия ясности в вопросе финансирования Европейского фонда финансовой стабильности, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.
Как отмечают аналитики, в паре с американским долларом иена, скорее всего, продолжит движение в рамках диапазона 78,00-78,50. Однако в случае ухода этой пары ниже отметки 77,50, стоит ожидать очередных интервенций со стороны ЦБ Японии.
Британский фунт и швейцарский франк продолжат дешеветь по отношению к американскому доллару до отметок 1,6000 и 0,8820, соответственно.
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