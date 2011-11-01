Налоговики Днепропетровской области вывели «из тени» 7,5 тыс. наемных работников

Налоговики Днепропетровской области с начала года вывели «из тени» более 7,5 тыс. наемных работников, направили гражданам более 2 тыс. сообщений о необходимости декларирования доходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО во время рабочего совещания в Днепропетровской области.

"Такая работа требует значительных усилий, но при этом бюджетная отдача относительно небольшая. Однако здесь результат измеряется не деньгами, а количеством граждан, которых мы научим жить по закону и которым дадим право на защиту закона", - отметил А.КЛИМЕНКО.

Кроме того, по результатам принятых мер в органы Госналогслужбы подали декларации о полученных доходах свыше 150 человек, выплачено более 60 тыс. грн. налога на доходы физических лиц.

В целом, предприятия Днепропетровской области в январе-сентябре 2011 года перечислили в бюджет 15,2 млрд. грн. платежей, что составляет 11,3% от общего объема платежей.

Регион занимает первое место в Украине по мобилизации налога на прибыль предприятий (26%) и третье - по налогу на добавленную стоимость (7,5%).

Однако, по мнению А.КЛИМЕНКО, в регионе имеются значительные резервы базы, в том числе за счет улучшения работы с предприятиями группы риска.

"В регионе есть значительные резервы, использование которых значительно повысит уровень поступлений в бюджет. Среди них - бескомпромиссная борьба с теневой экономикой. Мы настроены на партнерство с налогоплательщиками, однако на аферистов такие отношения не распространяются. Поэтому особое внимание должно уделяться отработке предприятий теневого сектора", - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.