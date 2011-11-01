Рост ВВП Украины в 2012 году планируется на уровне 1,5 трлн. грн. - Янукович

В 2012 году планируется рост ВВП Украины на уровне 1,5 трлн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на международных муниципальных слушаниях «Развитие должного управления на местном и региональном уровнях» сегодня в Киеве.

«Полтора года назад ВВП был на уровне около 1 триллиона, сейчас мы уже на 2012 год планируем 1,5 трлн.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.