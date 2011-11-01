Королевская: положение НБУ о финансовом мониторинге клиентов банков противоречит закону

Народный депутат Украины (фракция БЮТ – «Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ зарегистрировала проект постановления «О некоторых мерах по предотвращению сбора излишней информации субъектами первичного финансового мониторинга».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутатау

Согласно проекту, Верховная Рада рекомендует Национальному банку Украины привести нормы Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 14.05.2003 № 189 (в редакции постановления Правления НБУ от 31.01.2011 № 22), в соответствие с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма». Речь идет о перечне информации, которая должна предоставляться субъектам первичного финансового мониторинга их клиентами.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «сегодня каждый человек, который решил иметь дело с банковской структурой, изначально становится объектом пристального внимания, как не заслуживающий доверия. Требования Постановления НБУ №22 выворачивают наизнанку сам принцип финансового мониторинга и служат только одной цели – построению в Украине полицейского государства. В тот огромный перечень вопросов о подноготной клиента банка осталось только включить вопрос о том, где был его прадедушка в 1917 году. И никто не может гарантировать, что собранная информация не будет использована третьими лицами в ущерб клиенту. Ведь механизмов защиты от этого попросту не существует».

Глава Комитета Верховной Рады отметила, что это распоряжение противоречит Статье 32 Конституции Украины, запрещающей сбор, хранение, использование и распространение информации о личности без ее согласия, кроме случаев, предусмотренных законом.

«Наш проект постановления содержит обращение к Комитету ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики в течение месяца с момента вступления его в силу подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект соответствующего Закона Украины, предусматривающего исчерпывающий перечень документов и информации для первичного финансового мониторинга. Приход украинца в банк не должен превращаться в явку с повинной!», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В пресс-службе напоминают, что Правлением Национального банка Украины 31 января 2011 года принято постановление №22 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга» (далее - постановление НБУ №22), которым указанное Положение от 14.05.2003 №189 изложено в новой редакции. Постановление НБУ № 22 вступило в силу 22 апреля 2011 года.

В последние дни банки Украины активизировали действия по выполнению указанного постановления в части сбора информации о вкладчиках, поскольку срок такой задачи истекает 22 октября 2011 года.

Согласно постановлению НБУ №22, каждый клиент коммерческого банка обязан заполнять специальную анкету, в которой, помимо прочего, указываются паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный телефон и адрес электронной почты. Должна быть оценена репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к «публичным деятелям или связанным с ними лицам».

Также клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов.

Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, должна содержать полную информацию о хозяйственной и финансовой деятельности, проводимой ими, с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий.