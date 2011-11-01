Поступления налогов в местные бюджеты Харьковской области выросли на 18%

В Харьковской области за январь-октябрь 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, налоговые поступления в местные бюджеты увеличились на 17,8% (на 546,4 млн. грн.) и составили 3,6 млрд. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Харьковской области, расчетная база ГНСУ выполнена на 109%, дополнительно поступило 298,5 млн. грн.

В целом ГНСУ в Харьковской области за январь-октябрь 2011 г. обеспечила сбор 14,9 млрд. грн. платежей в бюджеты всех уровней. Расчетная база выполнена на 104%, дополнительно поступило 573,8 млн. грн.

В том числе в Государственный бюджет за 10 месяцев собрано 11,3 млрд. грн. платежей, из которых 11,2 млрд. грн. – в общий фонд Государственного бюджета (на 1,6 млрд. грн. больше января-октября 2010 г.). Расчетная база по поступлению платежей в общий фонд выполнена на 102,8%.

Также сообщается, что В Харьковской области за октябрь 2011 г. собрано 1,5 млрд. грн. платежей в бюджеты всех уровней, расчетная база ГНС Украины выполнена на 102,4%, дополнительно поступило 35,2 млн. грн. Поступления в местный бюджет в октябре 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. увеличились на 17,5% (на 56,6 млн. грн.) и составили 380,4 млн. грн. Расчетная база ГНС Украины выполнена на 109,3%, дополнительно поступило 32,4 млн. грн.