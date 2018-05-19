НБУ включил "полиграф". Конфиденциальность обеспечена?

Нацбанк, озабоченный не утихающим кризисом, что провоцирует скачки курса и скупку валюты, продолжает испытывать терпение украинцев своей политикой недопущения валютного ажиотажа на рынке. Сначала регулятор «одокументил» обменные операции, аргументировав это пресечением «теневиков» и заявляя об экономии за время действия новшества более 0,5 млрд. долл. резерва, а теперь взялся за подноготную клиентов.

Своим постановлением (от 22 апреля т.н. №22) НБУ расширил нормы положения «Об осуществлении банками финансового мониторинга». На исполнение финучреждениям отведено было полгода. Речь идет о сборе информации о клиентах (анкету смотреть здесь). Физическое лицо, кроме привычных паспортных данных, идентификационного кода, место работы, контактного телефона, обязано указать в анкете адрес электронной почты, рассказать о движимом и недвижимом имуществе, счетах в банках, операциях по ним, указать источники дохода. Кроме того, от украинцев требуют рассказать о связях с политическими и общественными деятелями, так сказать кто им родственник. Но это то, что касается населения. Юридическим лицам, то есть бизнесу, повезло гораздо больше. От них требуется полный отчет о хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющим доступ к имуществу предприятий. К примеру, данные о вашей доле в бизнесе и «существует ли вероятность решающего давления на ваши финансовые операции какого-либо человека, независимо от фактического владения активами». Такие «интимные» подробности нужны якобы для противодействия рейдерским захватам. Анкета заполняется всеми клиентами - как новыми (в случае обращения за услугой), так и существующими.

Как пояснили в банках, требования НБУ опираются на Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» (28.11.02 № 249-ІV);

Совместное Постановление Кабинета Министров и Национального банка «О сорока рекомендациях Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)” (28.08.01 № 1124);

Постановление Правления Национального банка «Об одобрении Методических рекомендаций по вопросам разработки банками Украины программ с целью противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путём» (30.04.02 № 164);

Постановление Правления НБУ от 14.05.03 №189 "Об утверждении Положения о совершении банками финансового мониторинга".

Как видно, все документы начала 2000-ых годов. Именно тогда наша страна находилась в «черном списке» FATF (с 2002 по 2004 год, во времена правления Леонида Кучмы). В 2008 году мы угодили, правда, не в черный, а «рисковый» список. 27 октября т.г. Украина была выведена из него.

***FATF разделяет мировые национальные системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 4 условные группы. В частности, І группа – страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF, и до 2007 года Украина еще находилась в этой категории. Во ІІ группу входят страны, где существуют недостатки законодательного поля (Украина, Антигуа, Барбуда, Азербайджан, Боливия, Греция, Индонезия, Кения, Марокко, Мъянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Катар, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Таиланд, Турция, Йемен.) В Госфинмониторинга отмечают, что за последние 2 года Украина переместилась из І группы во II, и являлась страной с недостатками в национальной системе борьбы с отмыванием грязных средств. В ІІІ группу входят – страны, имеющие стратегические недостатки национальной системы борьбы с грязными средствами. В частности, это Ангола, Народная Демократическая Республика Корея, Эквадор, Эфиопия, Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи, а в ІV группу – страны, которые находятся под особым режимом санкций (Иран).

Ужесточение правил при оформлении банковских операций, видимо, и поспособствовало «обелению» нашей страны в глазах FATF. По крайней мере, так заявляет НБУ. При этом регулятор подчеркивает, что вся получаемая информация о клиентах является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.

Кажется немного странно, что все документы, на которых основываются требования регулятора, датированы теми годами, которые сопряжены с попаданием Украины в «черный» список, именно тогда и выдвигались требования FATF. Что, только теперь дошли руки? Причем в тот момент, когда НБУ так к месту ужесточить валютную политику на рынке, который трясет от кризисных волн?

И если сейчас многие банки позволяют негодующим от анкетных вопросов клиентам ставить прочерк в «сомнительных» графах, но как бы не успокаивали клерки, требование есть требование, его нужно выполнять. Причем незаполнение ряда положений опросника дает банку право блокировать операции «нерадивого» клиента, другими словами исключать из числа клиентов. То есть, у нас снова будут проблемы?

Еще свежи в памяти события 2008-2009 гг., когда украинцы не могли вернуть свои кровно заработанные, искренне доверенные банкам деньги. До сих пор ни один из банкиров (откровенных непрофессионалов, т.к. не смогли учесть все риски) не наказан за это, наоборот казной, куда направляются наши налоги, их выручали, спасали и спасают по сегодняшний день. Так неужели ситуация возвращается, только теперь «замораживание» депозита или блокирование счетов фирмы свяжут с «засекреченностью» клиента…

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, подчеркивает, что новшества НБУ основываются на требованиях FATF, базирующихся на европейском опыте работы банковской системы.

«Если клиент банка осуществляет запутанную или финансовую операцию, которая не имеет экономического смысла, или финоперация не отвечает характеру и сути деятельности клиента, заявленной в анкете, или проводимые операции можно расценить как подозрительные, то специалист банка обязан передать информацию об этом клиенте в Госфинмониторинг. Кроме того, банк имеет право на два рабочих дня заблокировать выполнение финансовой операции клиента. Если в течение этого срока банк не получит указания от Госфинмониторинга на арест счета, он снимет блокировку и выполняет операцию», - подчеркивает эксперт.

Также, по словам А.Охрименко, банк обязан проинформировать Госфинмониторинг, если физическое лицо в течение одного дня меняет валюту на гривню на сумму, которая превышает 150 000 грн. в эквиваленте. Так же банк информирует Госфинмониторинг, если физическое лицо вносит на свой счет, в том числе и карточный, сумму более 150 000 грн. и в тот же день просит перечислить ее на другой банковский счет.

«Согласно рекомендации FATF, анкета должна регулярно обновляться, если меняется место работы клиента, источники дохода и пр. Это даст возможность банку своевременно оценить репутацию клиента. Между тем, перед банками стоит сложная задача. Им в течение полугода необходимо привести в соответствие анкеты, а это требует и много времени, и дополнительных трудозатрат. Но сделать это необходимо, как результат - у FATF будет меньше претензий к Украине и ее банковской системе.

В западноеврпойских странах такая анкетная практика существуют давно. В Украине - новшество, поэтому возникают вопросы и недопонимание», - акцентировал эксперт.

Как отмечает аналитик «Сити Брок» Дмитрий Михальчук, «в процессе обслуживания и взаимодействия с клиентами, банкам становится доступна конфиденциальная информация, которая должна оставаться банковской тайной. Клиент вправе не предоставлять банку дополнительную информацию за исключением документа, который устанавливает лицо и идентификационный код, поскольку для идентификации физлиц (согласно Закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 28.11.2002г. № 249-IV) требуются лишь эти два документа».

С другой стороны, как сказал эксперт, украинским законодательством очерчен круг органов государственной власти, которые имеют право получать такую информацию при выполнении своих функций (прокуратура СБУ, МВД, налоговые органы, Госфинмониторинг).

«Новые требования НБУ основываются на внутренних постановлениях, в то время как в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» и в Совместное Постановление Кабмина и Нацбанка «О сорока рекомендациях Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)» изменения внесены не были. НБУ как регулятор деятельности банковских учреждений вправе давать такого рода указания (ч.5 ст.60 Закона № 2121-III). Т.е. НБУ выдает нормативно-правовые акты по вопросам хранения, защиты, использования и раскрытия информации, которые являют собой банковскую тайну, а также предоставляет разъяснения относительно применения таких актов. Из этого следует, что после вступления постановления в силу банки будут обязаны выполнять требования регулирующего органа, в то время как клиентам придется предоставлять всю необходимую информацию», - подчеркнул Д.Михальчук.

Другими словами, прочерк ставить не получится…

Владимир Щелкунов, президент Международной торговой палаты в Украине, отмечает, что «согласно положениям Закона «О банках и банковской деятельности», банки и так обладают возможностью проводить идентификацию клиента, в том числе, уточняя источники его дохода и происхождение средств, даже имеют право истребовать информацию от органов власти и других банков. Однако эта норма носит более рекомендательный характер, так как окончательная методика сбора информации отдана на откуп банку».

«Данное распоряжение Нацбанка в основном продиктовано требованиями FATF. По отдельным моментам законодательство США и многих европейских стран определяет положения, гораздо более жесткие, чем требования НБУ. Думаю, риски, связанные с возможностью разглашения собранной информации, не так велики. Ведь имея достаточно хорошие связи, можно добыть и гораздо более интересную информацию из других государственных баз. Многие банки-участники палаты жаловались на проблемы, связанные с возникшей необходимостью получить информацию от клиентов, с которыми они работают «раз в пятилетку». Сейчас этот вопрос урегулирован с НБУ. Основанная проблема с постановлением – процедурная неурегулированность, то есть, НБУ определил срок, банки же медлили. Теперь у большинства из них аврал. НБУ должен понимать, что основная задача банка - развивать бизнес, разделять позицию банков и предоставить им больший срок, установить дифференцированные требования в зависимости от рискованности клиента», - подчеркивает эксперт.

Управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Сергей Боярчуков считает, что массовая идентификация банками клиентов имеет вполне законные основания, однако форма ее проведения утрирована.

Он также напомнил, что Конституцией Украины не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. Такие случаи определены Законом «О банках и банковской деятельности».

Однако, по мнению юриста, суть идентификации несколько искажена. «Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (от 28.11.2002 г.) определено, что для идентификации физических лиц банки должны черпать информацию о клиенте на основании паспорта (или другого удостоверения).

Юрист также добавил, что идентификация клиента банка не является обязательной при осуществлении каждой операции, если клиент был раньше идентифицирован в соответствии с требованиями законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем. Это четко прописано в ч.9 ст.64 Закона № 2121-III.

«Я сомневаюсь, что наши банки способны корректно обработать собранную информацию, поскольку ранее они не сталкивались с необходимостью собирать такое количество персональных данных. Сомнительным выглядит и то, что к нежелающим идентифицироваться будут применять некие санкции, вплоть до прекращения обслуживания счетов», - отметил С.Боярчуков.

Как подчеркнул юрист, рядовые вкладчики и заемщики должны помнить о том, что согласно законодательству у них есть право в суде обжаловать Постановление №22 НБУ.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия Королевская заявляет, что Положение НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга противоречит законодательству. Она зарегистрировала в парламенте проект постановления «О некоторых мерах по предотвращению сбора излишней информации субъектами первичного финансового мониторинга».

По словам Н.Королевской, «сегодня каждый человек, который решил иметь дело с банковской структурой, изначально становится объектом пристального внимания, как не заслуживающий доверия. Требования Постановления НБУ №22 выворачивают наизнанку сам принцип финансового мониторинга и служат только одной цели – построению в Украине полицейского государства. В тот огромный перечень вопросов о подноготной клиента банка осталось только включить вопрос о том, где был его прадедушка в 1917 году. И никто не может гарантировать, что собранная информация не будет использована третьими лицами в ущерб клиенту. Ведь механизмов защиты от этого попросту не существует».

«Наш проект постановления содержит обращение к Комитету ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики в течение месяца с момента вступления его в силу подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект соответствующего Закона, предусматривающего исчерпывающий перечень документов и информации для первичного финансового мониторинга. Приход украинца в банк не должен превращаться в явку с повинной!», – отметила Н.Королевская.

Ну что ж, скоро мы либо получим новый закон, либо продолжим информировать банки, кто у нас под кроватью…

Елена Быстрицкая (УНИАН)