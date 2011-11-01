Межбанк: закрытие торгов - 8,0110/8,0190 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0040/8,0080, к 12:00 цены выросли до 8,0090/8,0130. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,0110/8,0190 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2605/0,2609, к 12:00 цены повысились до 0,2608/0,2612. К закрытию торгов цены вернулись к уровню 0,2605/0,2609.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7845 (+0,6945).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3727/1,3729, а к 15:00 упали до 1,3633/1,3635.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9765/10,9895, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9920/11,0015. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,9645/10,9790.