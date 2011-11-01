В Киеве будет создан банк инвестиционных проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам председателя Киевской горгосадминистрации Александра ПОПОВА, во время деловых встреч представители немецких и французских бизнес-кругов выражали заинтересованность в сотрудничестве с Киевом и готовность инвестировать в проекты, реализация которых будет способствовать развитию города. Именно поэтому сегодня приоритетом для столичных властей является завершение работы над разработкой бизнес-предложений.

«Нам нужен банк инвестиционных проектов, которые мы будем предлагать инвесторам. Реализация этих проектов будет способствовать созданию новых рабочих мест и повысит уровень социальной защиты киевлян», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Также он добавил, что на этой неделе к активной работе в указанном направлении присоединятся и районные администрации столицы.