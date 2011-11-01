НБУ договорился о возможности расчетов за российский газ в рублях

Национальный банк Украины договорился о возможности осуществления расчетов за потребленный Украиной газ в рублях.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Данная договоренность была достигнута 26 октября т.г. в России в ходе встречи председателя Национального банка Украины Сергея АРБУЗОВА с исполняющим обязанности министра финансов Российской Федерации Антоном СИЛУАНОВЫМ, руководством Центрального банка Российской Федерации и ОАО «Газпром».

В НБУ отметили, что достигнутые договоренности предоставляют для украинской стороны возможность маневра при проведении платежей по оплате товаров импорта, в частности природного газа, а также позволят избегать колебаний на валютном рынке в случае проведения платежей с субъектами Российской Федерации.

Нацбанк Украины планирует и в дальнейшем проводить работу по валютной диверсификации в расчетах с основными торговыми партнерами Украины, как странами - членами Европейского Союза, так и Российской Федерацией, Китаем и другими.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года российский газовый концерн "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли.

В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.