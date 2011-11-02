Афины могут спровоцировать хаос в ЕС - глава Всемирного банка

Глава Всемирного банка Роберт Зелик во вторник предупредил, что решение Греции провести референдум по поводу соглашения с Евросоюзом, вызовет хаос в попытках Европы решить долговой кризис, передает «Би-би-си».

«Если (соглашение с ЕС) пройдет (на референдуме), это может быть позитивным сигналом для людей. Если провалится – будет беспорядок», – заявил Зелик.

Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу по приглашению французского президента примет участие в саммите G20 на этой недел в Канне, где обсудит свое предложение о референдуме с другими европейскими лидерами, уже высказавшими беспокойство по этому поводу.

Ранее во вторник премьер-министр Греции Георгиос Папандреу объявил о проведении референдума о пакете помощи Греции. Пакет, уже одобренный саммитом ЕС, включает списание почти половины из 360 млрд евро госдолга и выделение стране новых кредитов в обмен на жесткие меры бюджетной экономии и сокращение рабочих мест в госсекторе.

Правительство Греции согласилось на этот план, но население и оппозиция выступают против.

О том, что референдум грозит стабильности еврозоны уже заявяло агентство Fitch.