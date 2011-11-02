Украина создаст группу высокого уровня. Второй виток кризиса практически на «пороге»

В Украине будет создана группа высокого уровня, которая будет отслеживать ситуацию на финансовых мировых рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ.

Он подчеркнул, что создание такой группы необходимо, поскольку, по прогнозу экспертов, второй виток экономического кризиса в мире практически уже на «пороге».

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что договоренность о создании такой группы была достигнута на уровне высшего руководства страны.

«Мы договорились, что мы создаем группу высокого уровня специалистов, экспертов, которая в режиме он-лайн будет отслеживать ситуацию на мировых финансовых рынках и в целом все, что происходит сейчас в мире», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что Украина все последние полтора года внимательно следила за развитием финансово-экономической ситуации в мире.

«Только мы, как говорится, никакой паники не поднимали, и сейчас не хотим поднимать. Никого мы не пугали и не будем пугать. Мы понимаем, что весь мир находится в таком напряженном состоянии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.