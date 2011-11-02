Давление на евро на торгах в среду сохранится - эксперт

Давление на евро на торгах в среду сохранится, поддержкой для евровалюты, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, выступит уровень 1,3550, сопротивлением – 1,3800.

Как отмечаеют аналитики, фунт может также продолжить движение вниз до отметки 1,5850, рост будет ограничен уровнем 1,6000. Доллар/иена, скорее всего, продолжит торговаться в рамках 78,00-78,50. Для пары доллар/франк наиболее актуальным будет диапазон 0,8800-0,8950.

Некоторую поддержку евровалюте, а также другим более высокодоходным активам, могут оказать новости из-за США. В том случае, если данные по изменению числа занятых от ADP продемонстрируют положительную динамику, к участникам рынка может вновь вернуться желание рисковать. Однако наиболее ожидаемым событием среды, безусловно, станет публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и последующее за этим выступление на пресс-конференции главы ФРС Бена Бернанке.

Помимо Соединенных Штатов данные по занятости будут публиковаться в Германии и Новой Зеландии. В случае со второй, ожидается сокращение числа безработных, что должно помочь валюте Новой Зеландии прервать почти недельное снижение против американского доллара, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.