Янукович: исполнительная власть оказалась недостаточно готовой для проведения реформ

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что исполнительная власть в Украине оказалась недостаточно готовой для проведения реформ в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

«Анализ состояния выполнения плана реформ показывает, что на сегодняшний день полностью выполнено только около половины мер, по которым наступили сроки. Не все из отмеченных мной приоритетов национального плана реализованы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что с момента реализации Программы экономических реформ из 79 необходимых законопроектов в Верховную Раду внесено лишь 39.

«Это, уважаемые коллеги, не выдерживает никакой критики», - сказал В.ЯНУКОВЧ.

«Главная причина невыполнения заявленных приоритетов в том, что исполнительная власть оказалась недостаточно готовой к проведению реформ. Это такой общий вывод. Поэтому нужно разобраться в причинах такого состояния и немедленно предпринять неотложные меры для его исправления. И сегодня мы должны выйти из этого зала уже с конкретными решениями», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что реформы требуют компетенции и дисциплины от чиновников, а также принятия своевременных решений.

«Это касается как правительства, так и представителей местных госадминистраций», - сказал Президент Украины.