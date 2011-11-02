Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0170/8,0240 грн./долл.
11:27, 02 ноября 2011Финансы
6
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0170/8,0240 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились до 0,2619/0,2624, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0505/11,0620.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3774/1,3776 (вторник - 1,3727/29).
Во вторник, 1 ноября, Нацбанк на рынок не выходил.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter