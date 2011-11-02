Переход на рубли - первый шаг попадания Украины под протекторат РФ, заявляет Яценюк

Оппозиция требует, чтобы в парламенте выступили премьер-министр Украины, министр финансов и председатель НБУ с отчетом о переговорах с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании парламента народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС).

Он сказал: «Требуем, чтобы председатель НБУ вместе с министром финансов и премьер-министром Украины отчитался в парламенте, кто им давал право менять украинскую гривню на российский рубль». И добавил: «Мы требуем, чтобы Украина немедленно вступила в рабочую группу по вопросам вступления России в ВТО и выставила свои четкие требования относительно защиты национальных интересов: газовый контракт, неограниченный доступ украинских товаров на российский рынок, снятие всех торговых ограничений».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что на днях премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ «сделал заявление, что он гордится принципиальной позицией российской стороны в переговорах с Украиной». «А мне стыдно за то, что в Украине есть такой премьер-министр, который гордится за чужую страну, который не борется за Украину, который не борется за ее национальные интересы, и который ничего не делает для того, чтобы Украина стала сильной страной», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

При этом он отметил, что после такого заявления Н.АЗАРОВ должен был «не отходя, как говорят, от кассы, сразу написать заявление об отставке, и собраться вместе со всем правительством в отставку, так как они ничего не способны сделать».

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что вчера председатель НБУ заявил о том, что Украина переходит на расчеты за российский газ в российских рублях. «Это является первым шагом к переходу Украины под полный протекторат Российской Федерации», - отметил он.

По его словам, «переход на расчеты в российских рублях означает только одно – уже не нужно вступать в таможенный союз, это фактически валютный союз, и Российский национальный банк будет контролировать все расчеты Украины, в том числе и за газ».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «Украина отказалась вступить в переговорную группу между Украиной и РФ по вопросам вступления РФ в ВТО, а отказ принимать участие в работе этой группы означает отказ от экономических требований Украины к России, а именно – мы не можем продавать наши товары в России, не можем получить новый контракт с РФ, мы не можем добиться снятия целого ряда ввозных пошлин на украинские товары».