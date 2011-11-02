Налоговая милиция в октябре изъяла из незаконного оборота свыше 8,5 млн. грн. валюты, задокументировано более 500 нарушений в сфере финансовых услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) со ссылкой на материалы Главного управления налоговой милиции.

Сообщается, что налоговая милиция также проводит мероприятия по предупреждению незаконного вывода валюты за рубеж. По результатам анализа заявок субъектов хозяйствования на покупку валютных ценностей установлено, что ряд банковских учреждений продали валюту так называемым «рисковым» предприятиям на сумму свыше 10 млрд. грн.

Например, в Киеве одно из предприятий приобрело валюту на сумму свыше 450 млн. грн.

Специалистами налоговой милиции установлено, что эта фирма отсутствует по месту регистрации. Ее местонахождение в настоящий момент устанавливается.

Сейчас по данным фактам проводятся дальнейшие проверки и решается вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности согласно действующему законодательству.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).