Дефицит госбюджета за 10 мес. составил 11,9 млрд.грн. - в 5 раз меньше, чем годом ранее
Дефицит Государственного бюджета Украины по итогам января-октября составил 11,9 млрд. грн., что почти в пять раз меньше показателя за аналогичный период 2010 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО, выступая на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ.
«Дефицит Государственного бюджета за 10 месяцев текущего года составил 11,9 млрд. грн., что почти в пять раз меньше соответствующего периода прошлого года», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.
Напомним, дефицит госбюджета в январе-октябре 2010 г. составил 56,579 млрд. грн.
Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) предусмотрен предельный объем дефицита государственного бюджета – 35,343 млрд. грн.