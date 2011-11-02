Дефицит госбюджета за 10 мес. составил 11,9 млрд.грн. - в 5 раз меньше, чем годом ранее

Дефицит Государственного бюджета Украины по итогам января-октября составил 11,9 млрд. грн., что почти в пять раз меньше показателя за аналогичный период 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО, выступая на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ.

«Дефицит Государственного бюджета за 10 месяцев текущего года составил 11,9 млрд. грн., что почти в пять раз меньше соответствующего периода прошлого года», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Напомним, дефицит госбюджета в январе-октябре 2010 г. составил 56,579 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) предусмотрен предельный объем дефицита государственного бюджета – 35,343 млрд. грн.